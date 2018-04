Ladendiebin versteckt neun Kilo Schokolade unter ihrem Rock

Mit neun Kilogramm gestohlener Schokolade wurde eine Ladendiebin am Dienstag in einem Supermarkt an der Celler Straße erwischt. Foto: Archiv Foto: Archiv

Braunschweig In einem Supermarkt an der Celler Straße wird eine Frau von einer Mitarbeiterin gestellt. Draußen wartet der Komplize – mit noch mehr Naschwerk.

Mit neun Kilogramm gestohlener Schokolade wurde eine Ladendiebin am Dienstag in einem Supermarkt an der Celler Straße erwischt. Eine Mitarbeiterin hatte bemerkt, wie die Frau Ware unter ihrem bodenlangen Rock versteckte, so eine Mitteilung der Polizei. An der Kasse bezahlte sie nur einzelne andere Artikel.

Als die 35-Jährige nach Passieren der Kassen von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, förderte sie freiwillig 50 Packungen Süßwaren unter mehreren Bekleidungsschichten zutage. In der Nähe des Supermarktes wurde ein Fahrzeug mit einem potenziellen Mittäter festgestellt. Im Wagen des 39-Jährigen lagen fünf Säcke mit knapp 50 Kilogramm Süßwaren – ohne Kaufbeleg.

Die Ware wurde vorerst sichergestellt. Da selbst bei unterstellter hoher Schokoladenaffinität bei der aufgefundenen Süßigkeitenmenge nicht mehr von Eigenbedarf auszugehen ist, wird gegen die beiden Personen nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.