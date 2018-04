Einrichtungsgeschäft öffnet nach Feuer wieder

Braunschweig Die Filiale der Handelskette Depot am Damm öffnet am Mittwoch, 25. April, wieder. Die Filiale hatte nach einem Brand vorübergehend schließen müssen. In der Nacht zum 9. März waren in der Innenstadt mehrere Müllcontainer angezündet worden. Das Feuer hatte auf die Fassade des Geschäfts übergegriffen.