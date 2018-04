Mehrtonner zerstört mehrmals im Jahr einen Fuß- und Radweg

Brummis haben auf Fuß- und Radwegen nichts zu suchen. Der Baukörper trägt sie nicht. Was passiert, wenn ein Mehrtonner beim Rangieren auf einen solchen Weg gerät, sieht man am Wilhelm-Hauff-Weg in Stöckheim, dem beliebten „Schnellweg“ zwischen Stöckheimer Markt und Einkaufszentrum Senefelder Straße. Was ist passiert? Ein Anwohner hat’s beobachtet. Um 6.02 Uhr, so sein Bericht, sei er neulich durch lautes...