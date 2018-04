Braunschweig Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, 26. auf den 27. März, in Watenbüttel auf dem Gelände des Kindergartens und der benachbarten Kirche randaliert. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Die Täter verunreinigten den Spielplatzsand mit Glasscherben und zerstörten und stahlen Außenmobiliar. Auf dem Schulgelände der Grundschule wurden, so melden es die Beamten, ebenfalls zerschlagene Flaschen gefunden. An der benachbarten Kirche beschädigten die Täter die Elektrik.

