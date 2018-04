Stadt überprüft erneut Einlasspraxis in Discos

In den kommenden Wochen wird die Stadtverwaltung erneut die Einlasspraxis an hiesigen Diskotheken überprüfen. Die Stadtverwaltung hatte bereits am 1. April 2017 die Einlasspraxis mehrerer Diskotheken getestet. Damit wurde den immer wieder erhobenen Vorwürfen nachgegangen, bei Einlasskontrollen...