Kita Schwedenheim in Braunschweig: Bau beginnt

Die Kupferhülse mit Münzen, Bauplänen, einer Braunschweiger Zeitung und Fotos und Fingerabdrücken von Kindern und Mitarbeitern wurde bei strahlendem Sonnenschein zugeschweißt.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth legte am Montag den Grundstein für den Neubau der Kita Schwedenheim in der Hugo-Luther-Straße. Die Hülse wurde dann in die Mauerlücke der künftigen Kindertagesstätte gelegt und einbetoniert – ein guter alter Brauch, den besonders die Kinder mit voller Aufmerksamkeit verfolgten.

Schon bevor der Oberbürgermeister die Baustelle erreichte, wuselten die Kinder aufgeregt über das angrenzende Grundstück. Sie hatten gemeinsam mit ihren Erziehern drei Gedichte und Lieder vorbereitet, die sie den Gästen zur Feier des Tages präsentieren möchten. Die Vorfreude auf das neue Gebäude ist auch bei den Kleinsten groß.

1,8 Millionen Euro werden in den Neubau investiert. Fertiggestellt werden soll dieser bis spätestens Anfang 2019. 1,47 Millionen Euro kommen dabei aus dem Städtebauförderprojekt „Soziale Stadt – Westliches Ringgebiet“.

„Eines der zentralen Projekte dieses Fördergebiets ist damit im Bau“, freute sich der Oberbürgermeister. „Zugleich ein Beleg, wie viel positive Stadtentwicklung durch die Städtebauförderung möglich ist.“

„Der alte Holzpavillon kann mit diesen Mitteln eins zu eins ersetzt werden“, erklärt Silke Khadar von der Stadt Braunschweig.

In dem Neubau soll nach wie vor Platz für etwa 45 Kinder auf fast 400 Quadratmetern geschaffen werden. Eine Kindergarten- und eine Hortgruppe werden dort untergebracht.

Der Bau orientiert sich auch optisch an seinem Vorgänger. Holz und Metall werden wieder die entscheidenden Materialen sein, denn die Kita hat eine besondere Geschichte: Bei dem „Holzgebäude Schwedenheim“ handelt es sich um eine Schenkung der schwedischen Hilfsorganisation „Rädda Barnen“ („Rettet das Kind“) an die Stadt aus dem Jahr 1949. Die Kinder sangen kurz vor der Grundsteinlegung noch die Zeilen: „Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss zu uns Kindern gehen...“, gemeinsam mit der Leiterin Ulrike Guder. Sie betonte: „Wir warten schon so lange, jetzt ist es endlich so weit. Ich freue mich riesig, dass es endlich losgeht!“