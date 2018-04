Mit dem Sporthallen-Neubau geht’s voran

Wortwörtlich blendende Aussichten erlebten am Dienstag die Besucher der Grundsteinlegung für die neue Sporthalle in der Sankt-Ingbert-Straße in Lehndorf. Der hellgraue ebene Betonboden, 26 gleichfarbene Stelen, die die Umrisse der künftigen modernen Sportstätte schon erlebbar machen, und die ersten...