Sexueller Übergriff: Polizei sucht Zeugen

Bereits am vergangenen Samstag kam es nach Polizeiangaben an der Gifhorner Straße in Höhe der Autobahnbrücke Richtung Wenden zu einem sexuellen Übergriff. Eine 38-jährige Frau wurde auf dem Heimweg von zwei unbekannten Männern angesprochen und am Arm festgehalten. Die Männer zerrissen laut Polizei...