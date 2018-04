Schock-Unfall auf A2: Noch ein Mensch in Lebensgefahr

Von den drei Schwerstverletzten nach dem schrecklichen Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 2 befindet sich nach Auskunft der Braunschweiger Polizei nur noch ein Mensch in Lebensgefahr. 13 Verletzte, die meisten von ihnen schwer, waren in Krankenhäuser in der gesamten Region eingeliefert...