Amphibien in Gefahr: Stirbt „Lurchi“ aus?

Braunschweig In seinem Vortrag am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr im Naturhistorischen Museum thematisiert Dr. Sebastian Steinfartz eine neuerliche nationale und globale Bedrohung für Amphibien. Fast alle kennen „Lurchi“, den schwarz-gelben Feuersalamander, der so manches Abenteuer bestehen muss. Leider sieht es...