Ein Abend über Paul Valéry

Braunschweig Buchhändler Manfred Zieger stellt am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr, den Schriftsteller Paul Valéry (1871-1945) im Raabe-Haus in der Leonhardstraße 29a vor. Der Eintritt ist frei. Paul Valéry gehört in Frankreich zu den bekanntesten Schriftstellern der Literatur der Moderne.