Schlüssel gestohlen, beim Einbruch auf frischer Tat ertappt

Dank der schnellen Reaktion eines 30-jährigen Mannes konnte ein 34-jähriger Einbrecher auf frischer Tat gestellt werden. Der Braunschweiger war mit seiner Frau und einem Bekannten zum Sonntagsausflug zum Spielplatz an der Juliusstraße. Dort bemerkte die Frau, dass aus ihrem Fahrradkorb Gegenstände entwendet worden waren, so ihre Geldbörse, ihr Hausschlüssel und der Pullover des Begleiters des Ehepaares. Der Ehemann fuhr daraufhin sofort zurück zu der Wohnung in der Gliesmaroder Straße. Dabei ertappte er tatsächlich den 34-jährigen Verdächtigen in seiner Wohnung. Offenbar hatte dieser kurz vor ihm die Wohnung mit dem entwendeten Schlüssel geöffnet und betreten. Zunächst flüchtete der Mann mit seiner 23-jährigen Begleiterin, konnte aber kurz darauf aufgrund der guten Beschreibung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Seine Freundin hatte vor dem Wohnhaus mit dem gemeinsamen Hund „Schmiere“ gestanden. Der Beschuldigte hatte sich den zuvor entwendeten Pullover mittlerweile angezogen. Die gestohlene Geldbörse konnte ebenfalls wieder gefunden werden. Bei weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen die junge Beschuldigte ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Zudem hatte sie Utensilien für den Konsum von Heroin bei sich. Insgesamt erwarten das Pärchen nun Strafverfahren wegen Diebstahls, Wohnungseinbruches und Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

