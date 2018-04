Autoknacker werden bei ihrer „Arbeit“ gestört

Braunschweig In der Nacht haben unbekannte Täter in der Südstadt die Scheibe eines BMW X1 eingeschlagen. Offensichtlich seien die Täter dabei gestört worden, heißt es im Polizeibericht. Sie seien unverrichteter Dinge geflüchtet. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter Tel: 476-2516.