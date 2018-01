Betrunkener Ladendieb schlägt zu

Braunschweig Ein Angestellter eines Supermarktes in der Karlstraße ist am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Er hatte versucht, einen mutmaßlichen Ladendieb aufzuhalten – doch der schlug zu.

Nach Informationen der Polizei hatte der 32-jährige Angestellte gegen 14 Uhr beobachtet, wie der 29-Jährige Waren, die er zuvor im Einkaufskorb hatte, noch in dem Geschäft in seinen Rucksack verstaute und den Korb stehenließ. Als er damit den Laden verlassen hatte, sprach der Angestellte ihn an. Daraufhin drohte der alkoholisierte Beschuldigte dem 32-Jährigen und schlug ihn schließlich mit der Faust.

Die hinzugezogene Polizei führte mit dem Tatverdächtigen einen Alko-Test durch, der einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Das Diebesgut im Wert von ungefähr 30 Euro wurde im Rucksack aufgefunden.