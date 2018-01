Kripo-Chef: Taschenabgabe ist absurd

Die Erlaubnis zur Mitnahme von Taschen in Veranstaltungen von der Größe abhängig zu machen, hält Braunschweigs Kripo-Chef Ulf Küch für unsinnig. Wie bereits mehrfach berichtet, sind sowohl in der Stadthalle als auch in der Volkswagen-Halle nur Taschen zugelassen, die kleiner sind als Din A-4. Zahlreiche Leser hatten sich in Briefen und in Kommentaren im Internet zu dem Thema geäußert; die meisten finden die Maßnahmen unverständlich. ...