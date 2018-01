Falsche Polizisten tragen Senioren Taschen nach Hause

Wie bereits in den vergangenen Wochen sind wieder falsche Polizeibeamte im Stadtgebiet unterwegs, die ausnahmslos ältere Menschen ansprechen. Die Täter zeigen sich hilfsbereit, tragen Einkaufstaschen bis an die Wohnung und versuchen durch Vortäuschen von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft Zutritt in die Wohnung zu erhalten, warnt die Polizei. Dort wollten die Täter unter anderem die Schmuck- und Geldverstecke überprüfen. In letzter Zeit seien falsche Polizeibeamte auch vorzugsweise in Betreuten Wohneinheiten und sogar in Pflegeheimen unterwegs. So geschehen am Freitag über die Mittagszeiten in der Ottenroder Straße, Am Lehmanger und der Neuen Knochenhauerstraße. An Beute gelangten die Unbekannten jedoch nicht.

