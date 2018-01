Freibeuter: Ob Köln, Rio oder Basel, das hier ist unser Karneval!

Das Projekt „Elf Lieder“ geht in die dritte Runde. Die regionalen Songs auf der CD sollen vor allem mehr junge Menschen für den Braunschweiger Karneval begeistern. Bis kurz vorm Schoduvel am 11. Februar lassen wir die elf Interpreten einzeln zu Wort kommen – heute die Braunschweiger Freibeuter. Ihr Lied: „Komm an Bord“. Die Freibeuter werden in diesem Jahr zehn Jahre alt und sind fast 70 Mann (und Frauen) stark. Sie fahren mit den drei Prunkwagen „Freibeuter“, „Schatzinsel“ und „Elf Lieder“ beim Schoduvel mit. Die Freibeuter kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft und Politik.

Die Welt braucht unseren Song, weil… bei uns ist immer Platz für dich ist. Das sollte jeder wissen! Wir haben genug für euch alle und wir kommen gewaltig im Braunschweiger Karnevalszug.

Man kann zu diesem Lied besonders gut… tanzen und sich in den Armen liegen, die Arme hochreißen und unserer Show zusehen.

Ein Leben ohne Karnevals-Hits wäre… trist. Karnevalslieder sind Lieder über und von Menschen, die von hier sind, die wir kennen. Das ist ein Teil von uns.

Wir sind verrückt auf Karneval, weil… wir uns einmal im Jahr treffen und eine unglaublich tolle Zeit erleben. Auf die Freibeuter kannst du dich verlassen, und es ist großartig, mit so einer Truppe andere Menschen glücklich zu machen.

Der Karneval im Braunschweiger Land ist… unser Karneval, von jedem von uns. Den feiern wir, wie wir es wollen. Ob Köln, Rio oder Basel, das hier ist unser!

Dem hiesigen Karneval fehlen noch… ein paar mehr Aktionen am Schoduvel-Wochenende. Liebe Veranstalter, wir kommen auch!

ELF LIEDER Die Initiatoren des Projektes sind Robert Glogowski, Jeannine Binsfeld, Antje Maul, Martina Kantschik, Maike Schmidt, Jacqueline Clavey, Petra Syring und Jan-Heie Erchinger.