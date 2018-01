Landgericht verwirft Berufung: letzte Chance für NO-Schläger

Es bleibt dabei: Für die gefährliche Körperverletzung im Sommer erhält der 25-jährige Neonazi neun Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden. "Das ist Ihre allerletzte Chance. Machen Sie das Beste daraus", so der Richter. Er begründete die Entscheidung des Gerichts mit einer positiven Sozialprognose: Der Verurteilte pflege zwar weiterhin den Kontakt zur rechten Szene, trete mit dieser aber nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Die Zusammenarbeit mit seinem Bewährungshelfer und seinen beiden Betreuern laufe gut, er wolle sich zudem um einen Hauptschulabschluss bemühen und einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen. All dies sei strafmildernd zu berücksichtigen.

