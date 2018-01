3. Platz bei der Wahl zur „Miss Norddeutschland“

Am Sonnabend war der große Tag für Sarah Wipperfürth. Die Braunschweigerin trat neben elf anderen Frauen bei der Wahl zur „Miss Norddeutschland“ an. Am Ende kam sie in Oldenburg auf den dritten Platz. Gern wäre sie natürlich Erste geworden – dann hätte sie im Februar bei der Wahl zur „Miss Germany“...