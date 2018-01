Zwei Müllcontainer in Melverode brennen

Braunschweig Brände in zwei Müllcontainer haben am Mittwochabend für Einsätze der Feuerwehr in Melverode gesorgt.

Ein Kunststoffbehälter und ein Papiercontainer fingen Feuer. In einem Fall hat die Polizei nach eigenen Angaben Hinweise auf einen Brandstifter. Zunächst hatte um kurz vor 21 Uhr ein Kunststoffbehälter an der Glogaustraße gebrannt. Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr Melverode löschten diesen so schnell, dass kein weiterer Schaden entstand. Kurz darauf ging in der Militschstraße ein auf einer Grünfläche abgestellter Altpapiercontainer in Flammen auf. Auch dort hatte die Feuerwehr den Brand schnell im Griff. Ein Zeuge lieferte eine Spur auf einen Brandstifter. Er hatte eine verdächtige Person beobachtet, die sich am Container aufhielt und dort mit einem Feuerzeug hantiert haben soll. Dieser Mann sei dunkel gekleidet, circa 1,85 Meter groß gewesen und habe einen Rucksack getragen.