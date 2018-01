Hunde an Nußberg und Heidbergsee: Stadt schlägt Änderungen vor

Die Stadtverwaltung schlägt Änderungen zum Thema Hunde im Bereich Heidbergsee und Prinz-Albrecht-Park vor. So sollen sich Hunde auf den Liegeflächen und Sandbereichen am Heidbergsee in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April aufhalten dürfen, teilt die Stadt mit. Nach der bisherigen, Mitte 2017...