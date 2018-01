Dieb flüchtete mit Pfandflaschen

Braunschweig Die Polizei sucht einen jungen Dieb, der Pfandflaschen vom Hinterhof eines Supermarktes am Bienroder Weg gestohlen hat. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte gegen 17 Uhr beobachtet, wie der Unbekannte Flaschen aus einem Sammelsack in eine Tasche steckte und damit wegrannte. Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden und sah noch, wie dieser eine Tasche mit Diebesgut an zwei Mädchen übergab, die auf einem benachbarten Parkplatz standen. Diese, 13 und 15 Jahre alt, konnten keine näheren Angaben zu dem mutmaßlichen Dieb machen, der entkommen konnte.

