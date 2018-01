Helau! In Mascherode sind die Narren los

Die Taktlosen legten einen „Zipfeltanz“ aufs Parkett. Die Flotten Bienen folgten mit einem Rollator-Tanz und die 4 Ladies sangen über Liebe, Lust und Leidenschaft. Brunswick helau, die Jecken sind los! Hieß es am Wochenende in Mascherode, genauer: die Kinder und Senioren des Ortes, die im Bürgersaal bzw. in der Gaststätte „Zur Eiche“ zusammenkamen. Die „Hexe“ (Kerstin Musiol) las unseren Politikern die...