Opfer sieht Diebstahl, verfolgt und stellt den Täter

Ein 54-Jähriger entwendete nach Polizeiangaben am Dienstagabend aus einem auf der Kannengießerstraße kurzzeitig unverschlossen abgestellten PKW eine Geldbörse, eine Kamera, ein Tablet und ein Handy. Der Autobesitzer (37) und sein Freund beobachteten den Mann und sprachen ihn an. Dieser ergriff die Flucht und rannte über einen Parkplatz am „City-Point“ in einen Bekleidungsmarkt. Da der Haupteingang bereits geschlossen war, konnten der Geschädigte und Sicherheitspersonal des Geschäftes den Verdächtigen stellen. Dieser holte die gestohlenen Sachen aus seinem Mantel und gab sie zurück. Der Beschuldigte wurde der Polizei übergeben, die ihn in Gewahrsam nahm.

