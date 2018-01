100 Mitarbeiter des Unternehmens Zollern streiken

Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks auch am Dienstag fort. Es werden Betriebe in Braunschweig, Hannover, Schüttorf und Spelle bestreikt. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Um den Druck im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie zu erhöhen, hat die IG Metall ihre Warnstreiks in Niedersachsen am Dienstag fortgesetzt. Am Morgen legten nach Angaben einer Gewerkschaftssprecherin etwa 100 Mitarbeiter des Unternehmens Zollern in Braunschweig die Arbeit nieder. Bestreikt werden unter anderem auch Betriebe in Hannover, Schüttorf und Spelle.

Die Gewerkschaft fordert eine befristete Senkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden - teils mit Lohnausgleich. Außerdem verlangt sie 6 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und bezeichnen sie als illegal. Sie boten bisher Lohnzuwächse von 2 Prozent plus Einmalzahlung und wollen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben. Der Metall-Flächentarif endete am 31. Dezember 2017, einen Monat später endet der Entgelttarifvertrag bei Volkswagen. dpa