Ladendiebe hatten es auf Whisky abgesehen

Dank aufmerksamer Mitarbeiter konnten am Dienstagmittag in der Weststadt drei Ladendiebe gestellt werden. Ein 49-jähriger Mitarbeiter eines Supermarktes im Einkaufszentrum Elbestraße bemerkte drei Männer, die zuvor aus einem weiteren Supermarkt in der Lichtenberger Straße verwiesen worden waren. ...