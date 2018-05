Zurückkehren in den Beruf

Braunschweig Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg gibt es am Montag, 4. Juni, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit am Cyriaksring. Anmeldungen telefonisch unter (05 31) 2 07 18 80 oder per E-Mail an Braunschweig-Goslar.BCA@arbeitsagentur.de. red