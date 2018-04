Lärm-Gewöhnung kann schon Hörschaden sein

Mannheim Lärm am Arbeitsplatz kann krank machen. Das ist auch und gerade dann so, wenn sich Berufstätige scheinbar an den Krach gewöhnt haben. Denn oft ist diese Gewöhnung schon Indiz für einen bleibenden Hörschaden, warnt die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik. dpa