Ein Cabrio, gestaltet von Lagerfelds Muse

In einer Region, die auch „Volkswagen-Land“ genannt werden darf, gerät leicht in Vergessenheit, dass andere Unternehmen ebenfalls gute Autos bauen. Beispielsweise der französische PSA-Konzern, der in den Bereichen Dieseltechnologie, Abgasreinigung, auch Elektromobilität und Umweltbewusstsein eine...