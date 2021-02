Wolfsburg Heute wird ständig von der Volkswagen-Kultur geredet. Doch was das eigentlich sein soll, ist nicht so ganz klar. Entstanden ist das Bild einer verschworenen VW-Familie in der Nachkriegszeit. Geprägt wurde sie vom Manager-Patriarchen Heinrich Nordhoff, der genau wusste, was die Belegschaft wollte.