Warmer Geldregen: Unsere Region erhält 272 Millionen Euro

Leere herrschte auf einem Mitarbeiterparkplatz am 30. März am VW-Stammwerk, weil wegen Corona die Bänder stillstanden. Alleine Wolfsburg erhält 110 Millionen Euro an Corona-Sondermitteln.

Die von der Corona-Krise so gebeutelten Städte und Gemeinden erhalten eine dringend benötigte Finanzspritze: Die Kommunen in der Region haben insgesamt 272 Millionen Euro an Corona-Sondermitteln ausgezahlt bekommen. Das teilte das Landesinnenministerium auf Anfrage mit. Das Geld wurde bereits am vergangenen Freitag überwiesen.

Es handelt sich um einen Ausgleich für die Ausfälle bei den Gewerbesteuern. Alleine die Städte Wolfsburg und Braunschweig erhalten laut einer Liste aus dem Ministerium 110 Millionen Euro beziehungsweise 51 Millionen. Die Zahlen basieren auf einer Steuerschätzung aus dem Mai. Insgesamt bekommen Kommunen in Niedersachsen 814 Millionen erstattet. Städte und Gemeinden bekommen 90 Prozent zurück Das bekommen die Städte und Gemeinden aus der Region von Land und Bund. Foto: Jürgen Runo Die Steuerschätzung ging von einer Gesamtsumme von 898,3 Millionen an Ausfällen aus. Die Städte und Gemeinden erhalten also einen Ausgleich von 90,6 Prozent. Das Geld zahlen Bund und Land je zur Hälfte. Der Landtag hatte die Ausgleichszahlungen Mitte Juli beschlossen, jetzt also der Vollzug. Zwar gab es auch im September und im November weitere Steuerschätzungen. Und seit November einen Teil-Lockdown, der die Wirtschaft und somit indirekt auch die Kommunen erneut hart trifft. Doch der Städtetag in Niedersachsen zeigte sich angesichts der Millionen-Zahlungen zufrieden. Geschäftsführer Dirk Mende sagte auf Anfrage: „Das ist eine wirklich gute Lösung gewesen. Lob und Anerkennung für die Landesregierung in für allen schwierigen Zeiten.“ Städtetag fordert Rettungsschirm auch für 2021 und 2022 Mende richtete den Blick bereits nach vorne und forderte angesichts drohender weiterer Steuerausfälle einen neuen kommunalen Rettungsschirm von Bund und Land Niedersachsen für 2021 und 2022. Auch Christos Pantazis, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, zeigte sich zufrieden. Er sagte: „Kommunen tragen die Hauptlast in der Krise. Ohne Rettungsschirm wären Investitionen kaum möglich.“