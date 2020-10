Blick über den Saal auf das Präsidium während des ersten Bundesparteitags der CDU in Goslar am 20. Oktober 1950.

Braunschweig. Die Partei wurde am 20. Oktober 1950 im Goslarer Odeon-Theater gegründet. Das hätte eigentlich gefeiert werden sollen.

Bundes-CDU sagt Feier in Goslar wegen Corona ab

Vor 70 Jahren begann die Geschichte der Bundes-CDU in Goslar. Das wollte die Union eigentlich am Mittwoch mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann und anderen feiern. Das Jubiläum muss nun – wie so viele Veranstaltungen derzeit – aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen abgesagt werden.

Darauf haben sich Kramp-Karrenbauer und der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Norbert Lammert, verständigt. Lammert schrieb in einer Mail vom Montagvormittag an die CDU-Landesgeschäftsstelle: „In den vergangenen Tagen hat sich auch in Deutschland die Infektionslage wieder zugespitzt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung tut ihr Möglichstes, ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.“ Die Teilnehmerzahl hatte die CDU schon stark reduziert. Die KAS will das Jubiläum nächstes Jahr in Goslar nachholen. Am 20. Oktober 1950 kam die CDU auf ihrem ersten Bundesparteitag im Goslarer Odeon-Theater zusammen.