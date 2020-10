„Großkampftag“ in der Region: Busse und Bahnen bleiben im Depot

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch zum „Großkampftag“ auf – und erneut ist unsere Region voll betroffen. Pendler müssen sich wie am vergangenen Dienstag wieder auf Einschränkungen einstellen. Busse und Bahnen bleiben in Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Goslar im Depot. In Niedersachsen ruft Verdi – abgesehen von unserer Region – nur noch in Hannover im Nahverkehr zum Warnstreik auf.

Laut Verdi-Sprecher Matthias Büschking sind 6000 Beschäftigte der Nahverkehrsbetriebe in Niedersachsen und auch in Bremen zum Warnstreik aufgerufen. „Wir wollen nicht absichtlich die Menschen in der Region Braunschweig ärgern“, so Büschking. Aber hier gebe es nun mal einige größere Städte – und somit viele Beschäftigte in kommunalen Verkehrsbetrieben. „Streik funktioniert nur, wenn er weht tut“, so der Gewerkschafter.

Privatbahnen sind nicht betroffen

In Braunschweig werden am Mittwoch Straßenbahnen und Busse stillstehen, in Wolfsburg und Goslar sind es Busse. Die Privatbahnen Erixx, Westfalenbahn und auch der von der Metronom-Gesellschaft betriebene Enno sind laut Büschking in der Region hingegen nicht vom Warnstreik betroffen.

Und es gehe auch nicht ums Geld, betonte der Verdi-Sprecher, sondern um einen einheitlichen Flächentarifvertrag für die 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland: um gleiche Bedingungen bei den Arbeitszeiten, Urlaubstagen, Schichtdiensten und der Sonn- und Feiertagsarbeit. „Wir wollen keine Kleinstaaterei.“

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hingegen erklärt, dass bundesweite Tarifverhandlungen nicht möglich seien. Das müsse vor Ort geschehen. Verdi-Sprecher Büschking hält das für „unseriös“ und einen vorgeschobenen formalen Grund.

Verdi schließt weitere Streiks nicht aus

Peines Landrat Franz Einhaus (SPD), der auch Präsident des Kommunalen Arbeitgeberverbands Niedersachsen ist, betonte hingegen, dass es bei der Sonderregelung des Nahverkehrs innerhalb des öffentlichen Dienstes bleiben müsse. „Der ÖPNV steht – anders als die kommunalen Verwaltungen – voll im Wettbewerb mit privaten Verkehrsunternehmen.“ Damit ein Großteil des Nahverkehrs auch zukünftig in der Hand der Kommunen bleibe, brauche es unterschiedliche Bedingungen. „Die Verkehrsbetriebe in Hannover und Braunschweig sind ganz anders aufgestellt als zum Beispiel in ländlichen Regionen“, sagte Einhaus. Das müsse berücksichtigt werden. In Hildesheim habe der ÖPNV kürzlich sogar finanziell auf der Kippe gestanden. Solche Zustände gelte es zu verhindern.

Verdi-Sprecher Büschking hingegen schloss weitere Streiks nicht aus, falls die Arbeitgeberseite sich nicht bewege. Er verwies auf eine Forsa-Umfrage, nach der zwei Drittel der Befragten Verständnis für die Warnstreiks hätten.