Achtung: Auf den Autobahnen in der Region wird’s eng

Im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd beginnt nach den vorbereitenden Arbeiten der Stadtentwässerung Braunschweig jetzt der Neubau der Brücke der Bundesstraße B 4 über die A 39. Hierfür wird zunächst eine Behelfsbrücke gebaut. Hierauf hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hingewiesen. Autofahrer müssen ab Montag, 14. September, mit Behinderungen rechnen. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2024 dauern.

Der Brückenneubau im Autobahnkreuz Braunschweig Süd führt zu zahlreichen Sperrungen. Foto: Jürgen Runo

Behinderungen ab Montag

Wie die Behörde weiter mitteilte, kommt es zunächst auf der A 39 bis 28. September zu Behinderungen. In Fahrtrichtung Wolfsburg stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung, von denen einer aufgrund von Ein- und Ausfädelung nur eingeschränkt leistungsfähig sei. In Fahrtrichtung Salzgitter steht ab dem 15. September nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem ist die Spur von der A 39 aus Wolfsburg kommend auf die A 36 Richtung Wolfenbüttel/Harz für die gesamte Bauzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, großräumig über die A 2 und die A 391 auszuweichen.

Behinderungen ab 18. September

Vom 18. bis 21. September wird die Abfahrt von der A 39 aus Wolfsburg kommend auf die B 4 Richtung Braunschweig-Innenstadt gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle BS-Südstadt. Gleichzeitig ist ein Auffahren an der Anschlussstelle BS-Südstadt in Richtung Salzgitter/Kassel nicht möglich. Weitere Sperrungen und Behinderungen will die Landesbehörde rechtzeitig bekannt geben.

Behinderungen ab 28. September

Zusätzlich zur Sperrung des „Ohres“ von der A 39 aus Wolfsburg kommend in Richtung A 36 Wolfenbüttel/Harz werden voraussichtlich ab dem 28. September folgende Abfahrten gesperrt sein: von der A 39 aus Richtung Salzgitter/Kassel auf die B 4 (Wolfenbütteler Straße) und von der B 4 (Braunschweig-Innenstadt) auf die A 39 Richtung Wolfsburg. Die Abfahrt von der A 36 aus Richtung Wolfenbüttel/Harz auf die A 39 in Fahrtrichtung Salzgitter/ Kassel wird grundsätzlich geöffnet bleiben.

Brückenabriss nach 55 Jahren

Die Brücke der B 4 über die A 39 im Kreuz Braunschweig-Süd muss abgebrochen und neu gebaut werden, weil sie aufgrund ihres Alters (Baujahr 1965) und der starken Verkehrsbelastung deutliche statische Defizite aufweise, informiert die Behörde: „Wegen der ohnehin begrenzten Restnutzungsdauer wäre eine Verstärkung der Brücke im Hinblick auf die Gesamtkosten nicht wirtschaftlich gewesen.“

Die Kosten für den Neubau einschließlich Behelfsbauwerk betragen laut Behörde rund 23 Millionen Euro. Davon würden rund 17 Millionen Euro von Bund getragen; die Braunschweiger Verkehrs-GmbH übernehme rund 6 Millionen Euro.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat zu den Bauarbeiten unter www.kreuz-bs-sued.de eine eigene Internetadresse eingerichtet.

Pflegearbeiten an den Autobahnen

Auf den Autobahnen rund um Braunschweig, Wolfsburg und bei Salzgitter werden die Bankettschälarbeiten von Montag, 14., bis Freitag, 25. September, fortgesetzt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag außerdem hin. Dazu finden am 14. und 15. September kurzzeitige Sperrungen während der verkehrsarmen Zeiten auf der A 36 im Bereich der Auf- und Abfahrten BS-Heidberg und BS-Stöckheim in beiden Fahrtrichtungen statt.

Teilsperrungen auf der A 39

Außerdem finden Pflegearbeiten auf der A 39 zwischen den Anschlussstellen Lebenstedt-Süd und Weyhausen in beiden Fahrtrichtungen statt. Es kann hier laut Behörde zu Sperrungen des Standstreifens sowie des rechten Fahrstreifens kommen.

Gesperrte Auffahrten an A 391

Auf der A 391 finden im gleichen Zeitraum Bankettschälarbeiten in beiden Fahrtrichtungen an den Anschlussstellen BS-Lehndorf, BS-Weststadt und BS-Gartenstadt statt. Es könne hier während der verkehrsarmen Zeiten zu Sperrungen der Aus- und Auffahrten kommen.

Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich. Bankettschälarbeiten seien „Pflegearbeiten im Straßenseitenraum, mit denen unter anderem ein ordnungsgemäßer Niederschlagsabfluss sichergestellt werden soll“.

red