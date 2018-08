Viele Züge haben Verspätung, manche fahren gar nicht

Foto: Hendrik Rasehorn

Ein Reisender am Hauptbahnhof Wolfsburg steht vor der Infotafel mit den Abfahrtszeiten. Das Unwetter Nadine, das am Donnerstag über Norddeutschland zog, sorgte auch noch am Freitag für massive Verspätungen im Bahnverkehr. Foto: Hendrik Rasehorn