Am Samstag gibt’s Wolfsburgs ersten Gin-Markt

Fünf Gastronomen beziehungsweise Hersteller aus Wolfsburg und Umgebung nehmen am Markt teil und bieten allerlei Sorten des Wacholderschnapses an. Foto: WMG

Stadtmitte. Es ist der zweite Themen-Samstag bei „Summer in the City“ auf dem Hugo-Bork-Platz.

Am Samstag, 4. August, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen ihres neuen Veranstaltungsformates „Summer in the City“ zum ersten Mal einen Gin-Markt in der Wolfsburger Innenstadt. Von 16 bis 22 Uhr dreht sich am Innenstadt-Strand auf dem Hugo-Bork-Platz alles um die Welt des Gins. Fünf Gastronomen beziehungsweise Hersteller aus Wolfsburg und Umgebung nehmen am Markt teil und bieten allerlei Sorten des Wacholderschnapses an.

Mit dabei sind die Wolfsburger Brennmeister vom Sülfelder Korn sowie Gauna Dry Gin, das Café Nando aus Wolfsburg, die Trattoria Berto aus Velpke und Yassin Ouni, Gastro-Partner von „Summer in the City“ und Betreiber der Wolfsburger Bars Monkeys und Wunderbar. „Erstklassige Partner aus unserer Region erläutern auf dem Gin- Markt nicht nur Wissenswertes über Gin, sondern präsentieren zugleich auch vielfältige Gin-Variationen, besondere Cocktail-Rezepturen und Bar-Begleiter“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG.

„Kaum eine andere Spirituose ist so populär und facettenreich wie Gin. Neben dem klassischen Gin Tonic gibt es unzählige weitere tolle Variationen, und auch pur unterscheidet sich jede Sorte durch die Verwendung der unterschiedlichsten Kräuter und Gewürze“, fügt Yassin Ouni hinzu. Wer sich durch möglichst viele Gin-Sorten probieren will, dem sei die Stempelkarte ans Herz gelegt, die an allen Ständen erhältlich ist. Für jede Gin-Probe gibt es einen Stempel, die elfte Probe ist bei Abgabe der Karte gratis. Die Karte ist übertragbar und eignet sich daher auch gut zum Teilen mit Freunden.

Der Gin steht am Samstag zwar im Mittelpunkt des Geschehens, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Spirituosen aufgrund des Jugendschutzes nur an Personen über 18 Jahre ausgeschenkt werden. An der Strandbar werden weiterhin wie gewohnt auch alkoholfreie Getränke angeboten.

Der Gin-Markt findet im Rahmen der Veranstaltung „Summer in the City“ statt. Vom 27. Juli bis 11. August verwandelt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH den Hugo-Bork-Platz hierfür in einen großen Sandstrand, samt bequemer Liegestühle und Lounge-Möbel sowie Strandbar und entspannter Livemusik. Im Veranstaltungszeitraum ist die Fläche jeden Tag von 15 bis 20 Uhr beziehungsweise freitags und samstags von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

An den Samstagen werden zudem jeweils von 11 bis 14 Uhr die ebenfalls von der WMG veranstalteten „Jazz & More“-Konzerte in gewohnter Form angeboten. Anschließend folgen auf der Bühne und der Fläche besondere Themen-Samstage wie der Gin-Markt.